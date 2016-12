Nominaciones al Oscar 2015

Alex - 15 Ene 2015

Quizá te interese: Tenemos también la lista imprimible con las nominaciones a los Oscar 2015. ¡Para las quinielas!

Las nominaciones al Oscar 2015 fueron anunciadas hoy, 15 de enero de 2015. Comienza la cuenta atrás para la ceremonia.



La 87ª ceremonia de entrega de los Oscar se celebrará el próximo 22 de febrero de 2015. Birdman y El gran hotel Budapest parten como las favoritas, con nueve nominaciones cada una, pero ya sabemos que eso no es indicador de nada a estas alturas.

La lista oficial de las categorías y las películas y personas con nominaciones al Oscar 2015 es la siguiente:

Mejor Película

American Sniper

Birdman

Boyhood

El Gran Hotel Budapest

The Imitation Game

Selma

La Teoría del Todo

Whiplash

Mejor Dirección

Alejandro González Iñárritu por Birdman

Richard Linklater por Boyhood

Bennett Miller por Foxcatcher

Wes Anderson por El Gran Hotel Budapest

Morten Tyldum por The Imitation Game

Mejor Actor

Steve Carell por Foxcatcher

Bradley Cooper por American Sniper

Benedict Cumberbatch por The Imitation Game

Michael Keaton por Birdman

Eddie Redmayne por La Teoría del Todo

Mejor Actor de Reparto

Robert Duvall por The Judge

Ethan Hawke por Boyhood

Edward Norton por Birdman

Mark Ruffalo por Foxcatcher

J.K. Simmons por Whiplash

Mejor Actriz

Marion Cotillard por Two Days, One Night

Felicity Jones por La Teoría del Todo

Julianne Moore por Still Alice

Rosamund Pike por Perdida

Reese Witherspoon por Wild

Mejor Actriz de Reparto

Patricia Arquette por Boyhood

Laura Dern por Alma salvaje

Keira Knightley por The Imitation Game

Emma Stone por Birdman

Meryl Streep por Into the Woods

Mejor Película de Animación

Big Hero 6

Los Boxtrolls

Song of the Sea

The Tale of the Princess Kaguya

Cómo entrenar a tu dragón 2

Mejor Dirección Artística

El Gran Hotel Budapest

The Imitation Game

Interstellar

Into the Woods

Mr. Turner

Mejor Cinematografía

Emmanuel Lubezki por Birdman

Robert Yeoman por El Gran Hotel Budapest

Lukasz Zal y Ryszard Lenczewsk por Ida

Dick Pope por Mr. Turner

Roger Deakins por Unbroken

Mejor Diseño de Vestuario

El Gran Hotel Budapest

Inherent Vice

Into the Woods

Maleficent

Mr. Turner

Mejor Documental

Citizenfour

Finding Vivian Mayer

Last Days in Vietnam

La sal de la tierra

Virunga

Mejor Cortometraje Documental

Crisis Hotline

Joanna

Our Curse

The Reaper

White Earth

Mejor Edición/Montaje

American Sniper

The Imitation Game

Whiplash

El Gran Hotel Budapest

Boyhood (Momentos de una vida)

Mejor Película en Lengua Extranjera

Ida, Polonia

Levitán, Rusia

Tangerines, Estonia

Timbuktu, Mauritania

Relatos salvajes, Argentina

Mejor Maquillaje

Foxcatcher

El Gran Hotel Budapest

Guardianes de la Galaxia

Mejor Música Original

Alexandre Desplat por El Gran Hotel Budapest

Alexandre Desplat por The Imitation Game

Hans Zimmer por Interstellar

Gary Yershon por Mr. Turner

Jóhann Jóhannsson por La Teoría del Todo

Mejor Canción Original

‘Everything Is Awesome’ de The LEGO Movie (Música y letra de Shawn Patterson)

‘Glory’ de Selma (Música y letra de John Stephens y Lonnie Lynn)

‘Grateful’ de Beyond The Lights (Música y letra de Diane Warren)

“I’m Not Gonna Miss You” de Glenn Campbell… I’ll Be Me (Música y letra de Glenn Campbell y Julian Raymond)

‘Lost Stars’ de Begin Again (Música y letra de Gregg Alexander y Danielle Brisebois)

Mejor Cortometraje de Animación

The Bigger Picture

The Dam Keeper

Buenas migas

Me and My Moulton

A Single Life

Mejor Cortometraje

Aya

Boogaloo and Graham

Burter Lamp

Parvaneh

The Phone Call

Mejor Edición de Efectos de Sonido (Sound Editing)

American Sniper

Birdman

El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos

Interstellar

Unbroken

Mejor Sonido (Sound Mixing)

American Sniper

Birdman

Interstellar

Unbroken

Whiplash

Mejores Efectos Visuales

Capitán América: El soldado de invierno

Interstellar

Guardianes de la Galaxia

X-Men: Días del futuro pasado

El amanecer del planeta de los simios

Mejor Guión Adaptado

Jason Hall por American Sniper

Graham Moore por The Imitation Game

Paul Thomas Anderson por Inherent Vice

Anthony McCarten por La Teoría del Todo

Damien Chazelle por Whiplash

Mejor Guión Original

Alejandro G. Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr. y Armando Bo por Birdman

Richard Linklater por Boyhood

E. Max Frye y Dan Futterman por Foxcatcher

Wes Anderson por El Gran Hotel Budapest (Historia de Wes Anderson y Hugo Guinness)

Dan Gilroypor Nightcrawler