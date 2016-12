Globos de Oro 2016: Ganadores

Alex - 11 Ene 2016

Sólo un año después de arrasar los Oscar con Birdman, Alejandro González Iñárritu ha vuelto a seducir a Hollywood con The Revenant, que se llevó los premmios de mejor película de drama, dirección y actor en los Globos de Oro.

Los ganadores se anunciaron el domingo 10 de enero de 2016, en la gala del hotel Beverly Hilton de Los Angeles. La gala fue presentada por Ricky Gervais (por cuarta ocasión, con su ácido humor habitual).

Mejor película (drama)

Carol

Mad Max: Fury Road

The Revenant

Room

Spotlight

Mejor película (comedia o musical)

The Big Short

Joy

The Martian

Spy

Trainwreck

Mejor película de Animación

Anomalisa

The Good Dinosaur

Inside Out

The Peanuts Movie

Shaun the Sheep Movie

Mejor director

Todd Haynes – Carol

Alejandro González Iñárritu – The Revenant

Tom McCarthy – Spotlight

George Miller – Mad Max: Fury Road

Ridley Scott – The Martian

Mejor actor (drama)

Bryan Cranston – Trumbo

Leonardo DiCaprio – The Revenant

Michael Fassbender – Steve Jobs

Eddie Redmayne – The Danish Girl

Will Smith – Concussion

Mejor actriz (drama)

Cate Blanchett – Carol

Brie Larson – Room

Rooney Mara – Carol

Saoirse Ronan – Brooklyn

Alicia Vikander – The Danish Girl

Mejor actor (comedia o musical)

Christian Bale – The Big Short

Steve Carell – The Big Short

Matt Damon – The Martian

Al Pacino – Danny Collins

Mark Ruffalo – Infinitely Polar Bear

Mejor actriz (comedia o musical)

Jennifer Lawrence – Joy

Melissa McCarthy – Spy

Amy Schumer – Trainwreck

Maggie Smith – The Lady in the Van

Lily Tomlin – Grandma

Mejor actor de reparto

Paul Dano – Love & Mercy

Idris Elba – Beasts of No Nation

Mark Rylance – Bridge of Spies

Michael Shannon – 99 Homes

Sylvester Stallone – Creed

Mejor actriz de reparto

Jane Fonda- Youth

Jennifer Jason Leigh – The Hateful Eight

Helen Mirren – Trumbo

Alicia Vikander – Ex Machina

Kate Winslet – Steve Jobs

Mejor guión

Emma Donoghue – Room

Tom McCarthy y Josh Singer – Spotlight

Charles Randolph y Adam McKay – The Big Short

Aaron Sorkin – Steve Jobs

Quentin Tarantino – The Hateful Eight

Mejor banda sonora

Carter Burwell – Carol

Alexandre Desplat – The Danish Girl

Ennio Morricone – The Hateful Eight

Daniel Pemberton – Steve Jobs

Ryuichi Sakamoto, Alva Noto – The Revenant

Mejor canción original

“Love Me Like You Do” – Cincuenta sombras de Grey (Letra y música de Max Martin, Savan Kotecha, Ali Payami, Ilya Salmanzadeh)

“One Kind Of Love ” – Love & Mercy (Letra y música de Brian Wilson, Scott Bennett)

“See You Again” – Fast and Furious 7 (Letra y música de Justin Franks, Andrew Cedar, Charlie Puth, Cameron Thomaz)

“Simple Song #3” – Youth (Letra y música de David Lang)

“Writing’s On The Wall ” – Spectre (Letra y música de Sam Smith, Jimmy Napes)

Mejor película extranjera

El Nuevo Nuevo Testamento (Bélgica/Francia/Luxemburgo)

El Club (Chile)

The fencer (Miekkailija) (Finlandia, Alemania, Estonia)

Mustang (Francia)

Son of Saul (Hungría)

Premio Cecil B. DeMille

Entregado a Denzel Washington