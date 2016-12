Globos de Oro 2015: Ganadores

Alex - 12 Ene 2015

Como cada año, los Globos de Oro se perfilan como una de las las antesalas de los Oscar y uno de los indicadores de que estamos ya en plena temporada de los premios de cine.

Los ganadores se anunciaron el 11 de enero de 2015, en la gala del hotel Beverly Hilton de Los Angeles. La ceremonia fue nuevamente presentada por Tina Fey y Amy Poehler (por tercer año consecutivo).

Boyhood, de Richard Linklater y su experimento fue premiada por la prensa extranjera, lo que anima la carrera a los Oscar.

Los ganadores de los Globo de Oro 2015 son:

Mejor película (drama)

Boyhood

Foxcatcher

The Imitation Game

Selma

The Theory of Everything

Mejor película (comedia o musical)

Birdman

El Gran Hotel Budapest

Into The Woods

Pride

St. Vincent

Mejor película de Animación

Big Hero 6

The Book of Life

The Boxtrolls

Cómo entrenar a tu dragón 2

La película de Lego

Mejor director

Wes Anderson – el Gran Hotel Budapest

Ava Duvernay – Selma

David Fincher – Perdida

Alejandro González Iñárritu – Birdman

Richard Linklater – Boyhood

Mejor actor (drama)

Steve Carell – Foxcatcher

Benedict Cumberbatch – The Imitation Game

Jake Gyllenhaal – Nightcrawler

David Oyelowo- Selma

Eddie Redmayne- The Theory of Everything

Mejor actriz (drama)

Jennifer Aniston – Cake

Felicity Jones – The Theory of Everything

Julianne Moore – Still Alice

Rosamund Pike – Perdida

Reese Witherspoon – Wild

Mejor actor (comedia o musical)

Ralph Fiennes – El Gran Hotel Budapest

Michael Keaton – Birdman

Bill Muray – St. Vincent

Joaquin Phoenix – Inherent Vice

Christoph Waltz – Big Eyes

Mejor actriz (comedia o musical)

Amy Adams – Big Eyes

Emily Blunt – Into the Woods

Helen Mirren – The Hundred-foot Journey

Julianne Moore – Maps to the Stars

Quvenzhané Wallis – Annie

Mejor actor de reparto

Robert Duvall – The Judge

Ethan Hawke – Boyhood

Edward Norton – Birdman

Mark Ruffalo – Foxcatcher

J.K. Simmons – Whiplash

Mejor actriz de reparto

Patricia Arquette – Boyhood

Jessica Chastain – A most violent year

Keira Knightley – The Imitation Game

Emma Stone – Birdman

Meryl streep – Into The Woods

Mejor guión

Wes Anderson – el Gran Hotel Budapest

Gillian Flynn – Perdida

Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Armando Bo – Birdman

Richard Linklater – Boyhood

Graham Moore –The imitation Game

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat – The Imitation Game

Jóhann Jóhannsson – The Theory of Everything

Trent Reznor, Atticus Ross – Perdoda

Antonio Sánchez – Birdman

Hans Zimmer –Interstellar

Mejor canción original

“Big Eyes” – Big Eyes (Letra y música de Lana del Rey)

“Glory” – Selma (Letra y música de John Legend, Common)

“Mercy is” – Noah (Letra y música de Patti Smith, Lenny Kaye)

“Opportunity” – Annie (Letra y música de Greg Kurstin, Sia Furler, Will Gluck)

“Yellow Flicker Beat” – Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 1 (Letra y música de Lorde)

Mejor película extranjera

Force majeure turist (Suecia)

Gett: the trial of viviane (Israel)

Ida (Polonia/Dinamarca)

Leviathan (Rusia)

Tangerines mandariinid (Estonia)

Premio Cecil B. DeMille

Entregado a George Clooney